L'ex portiere e attuale commentatore ha commentato le prestazioni e le caratteristiche dei due portieri coinvolti nel mercato della Juventus. Ha affermato che uno dei due ha un vantaggio rispetto all'altro, senza specificare quale. La discussione si è concentrata anche sugli obiettivi della squadra in vista della prossima stagione, concentrandosi sulle possibili scelte per la porta. La sua analisi si è basata su aspetti tecnici e sulle esigenze del club.

di Francesco Spagnolo Ballotta ai microfoni di LazioNews24 ha parlato di due obiettivi di calciomercato della Juve come Carnesecchi e Vicario. Le sue parole. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioNews24, Marco Ballotta ha parlato anche di Carnesecchi e Vicario, due obiettivi di calciomercato della Juventus. E non solo. CARNESECCHI E VICARIO – Carnesecchi sta dimostrando già da un paio d’anni di essere in vantaggio sugli altri due. Caprile sta disputando il suo primo campionato intero di Serie A finalmente, così si può mettere in mostra a Cagliari. forse è quello un po’ più indietro, però in prospettiva sicuramente è tra i migliori....🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ballotta su Carnesecchi e Vicario: «Il primo ha un vantaggio». Cosa ha detto sugli obiettivi della Juve

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