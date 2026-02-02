Questa mattina si sono concluse le operazioni di prima verifica sul corpo di Ramona D’Aliesio, la ragazza di 17 anni trovata senza vita domenica all’alba in via San Marco a Cassino. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte, avvenuta dopo una caduta dal terrazzo del suo appartamento. Gli inquirenti stanno ascoltando amici e familiari per ricostruire l’accaduto, ma al momento non ci sono elementi che indichino un gesto volontario. La comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane, ancora sotto shock

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Ramona D’Aliesio, la ragazza di 17 anni trovata senza vita all’alba di domenica in via San Marco, a Cassino. La giovane risiedeva nello stesso stabile insieme alla madre e tra qualche giorno avrebbe compiuto 18 anni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto, il corpo della ragazza è stato rinvenuto all’esterno del palazzo. Le circostanze dell’accaduto sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. A dare l’allarme è stato un residente della zona che ha notato il corpo e ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari dell’Ares 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Ramona D’Aliesio

Veronica Pignata, 32 anni, è deceduta in ospedale a Cittiglio (Varese) dopo aver dato alla luce il suo bambino.

A Mestre, Sofia Greguoldo, giovane studentessa e artista di 22 anni, è deceduta improvvisamente a causa di un malore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ramona D’Aliesio

Argomenti discussi: Adolescente morta dopo caduta dal terrazzo, disposta l'autopsia; Solange cade dalle scale e muore a 74 anni: il corpo trovato dalla vicina; Donna a terra in una pozza di sangue accanto al suo cane morto. Tutte le piste aperte, dall'auto pirata alla caduta.

Cassino, ragazza di 17 anni trovata morta dopo una caduta dalla finestraTragedia nelle prime ore di questa mattina nel quartiere Fossa dei Serpenti, nel rione Colosseo a Cassino. Una ragazza di 17 anni, che avrebbe compiuto 18 anni nelle ... ilmattino.it

Claudia Luberti, di 36 anni e residente a Zagarolo, alle porte di Roma, è morta dopo essersi accasciata improvvisamente, stroncata da un malore - facebook.com facebook