AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk Conference League 16-04-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’andata tra AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite, che ha ottenuto un vantaggio di tre gol negli ultimi venti minuti della partita. La sfida di ritorno, in programma oggi alle 18:45, vedrà l’AZ Alkmaar impegnata a colmare questo gap per tentare di qualificarsi alla fase successiva della Conference League. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati.

Gli ultimi 20 minuti della gara d’andata tra l’AZ Alkmaar e lo Shakhtar Donetsk sembrano aver di fatto deciso il passaggio del turno in favore della squadra di Arda Turan, che oggi dovrà difendere 3 gol di vantaggio. I Kaasboeren intanto si sono rialzati vincendo in campionato contro l’Heerenveen rimanendo in scia alle grandi, ma l’idea è quella di un’occasione sprecata in una Conference. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk (Conference League, 16-04-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk (Conference League, 16-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiGli ultimi 20 minuti della gara d’andata tra l’AZ Alkmaar e lo Shakhtar Donetsk sembrano aver di fatto deciso il passaggio del turno in favore della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar: diretta live Conference League Calcio 09/04/2026 | La Gazzetta dello Sport; Pronostico AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk: analisi e probabili formazioni 16/04/2026 Conference League; AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk (Conference League): la cronaca in diretta del match; Andata quarti di finale UEFA Conference League: perde la Fiorentina, vittorie per Mainz, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk. Conference League 2025-2026: AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioniLa squadra di Arda Turan vuole gestire il vantaggio dell'andata per proseguire il proprio cammino nella competizione. sportal.it Pronostico AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk: una settimana fa sapevamo tuttoAZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Ve lo avevamo detto, la scorsa settimana, che gli ucraini nonostan ... ilveggente.it Shakhtar Donetsk (Ucraina) vs AZ Alkmaar (Paesi Bassi) 3:0 facebook Che paura in Shakhtar-AZ: Isaque Silva perde i sensi, giocatori in cerchio per coprire la scena x.com