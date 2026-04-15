AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk Conference League 16-04-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Nella partita di andata tra AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk, giocata il 16 aprile 2026, gli ultimi 20 minuti hanno portato a un risultato che favorisce la squadra di Arda Turan, grazie a un vantaggio di tre reti. La sfida di ritorno si terrà oggi, con l’obiettivo di difendere questo margine e qualificarsi alla fase successiva della Conference League. Le formazioni e le quote sono già state rese note dagli analisti.

Gli ultimi 20 minuti della gara d’andata tra l’AZ Alkmaar e lo Shakhtar Donetsk sembrano aver di fatto deciso il passaggio del turno in favore della squadra di Arda Turan, che oggi dovrà difendere 3 gol di vantaggio. I Kaasboeren intanto si sono rialzati vincendo in campionato contro l’Heerenveen rimanendo in scia alle grandi, ma l’idea è quella di un’occasione sprecata in una Conference. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk (Conference League, 16-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiAndata dei quarti di finale di Conference League che vedono lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan affrontare in casa gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiAndata dei quarti di finale di Conference League che vedono lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan affrontare in casa gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar: diretta live Conference League Calcio 09/04/2026 | La Gazzetta dello Sport; Pronostico Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar: analisi e probabili formazioni 09/04/2026 Conference League; Andata quarti di finale UEFA Conference League: perde la Fiorentina, vittorie per Mainz, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk; Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar : 3 - 0 (Conference League): cronaca, tabellino e statistiche. Pronostico AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk – 16 Aprile 2026La sfida del UEFA Europa Conference League tra AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk in programma il 16 Aprile 2026 alle 18:45 all’AFAS Stadion promette intensità e ... news-sports.it Pronostico Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar – 9 Aprile 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar accende il palcoscenico il 9 Aprile 2026 alle 21:00, nello scenario suggestivo ... news-sports.it Shakhtar Donetsk (Ucraina) vs AZ Alkmaar (Paesi Bassi) 3:0 - facebook.com facebook Che paura in Shakhtar-AZ: Isaque Silva perde i sensi, giocatori in cerchio per coprire la scena x.com