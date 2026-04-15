Aveva installato dei sistemi per le intercettazioni nelle banche e rubava i dati | scoperto a causa del ronzio delle macchine

La Polizia ha arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, su ordine del Gip richiesto dalla Procura di Napoli. L’indagato è accusato di aver installato sistemi di intercettazione nelle banche e di aver rubato dati sensibili. L’arresto è stato disposto dopo che le forze dell’ordine hanno notato un fastidioso ronzio proveniente dalle apparecchiature installate, che ha portato alla scoperta delle intercettazioni illegali. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.

La Polizia ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, sezione Cybersicurezza, nei confronti di un individuo, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di una serie di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Banche dati compromesse: 3 miliardi di identità digitali esposte online, anche dati del 2015 a rischio.Un archivio di dati colossale espone miliardi di identità digitali Un vasto archivio di dati contenente circa tre miliardi di indirizzi email e... Banche e credito, le centrali rischi: ecco come funzionano i sistemi di informazione creditiziaTerniToday ospita la rubrica “Mani in tasca”, uno spazio sull’educazione finanziaria vista dal lato di chi paga: clienti, famiglie e partite Iva. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: I data center NOVVA raggiungono zero tempi di inattività; Gps sui veicoli da notificare al Garante anche senza identificazione diretta; Iperammortamento 2026, il nuovo Gruppo IV dell'Allegato IV: condizioni di ammissibilità, interconnessione e prassi peritale per i beni digitali infrastrutturali; Gli Uffizi colpiti da un attacco informatico: gli hacker chiedono il riscatto. A Messina è stato sanzionato un negozio di abbigliamento che aveva installato un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. - facebook.com facebook L'istituto zoologico partenopeo ha installato l'infrastruttura permanente a 206 metri di profondità x.com