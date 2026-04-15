Auto in fiamme a pochi metri dalla tangenziale|VIDEO

Un'auto ha preso fuoco poco dopo l'uscita dalla tangenziale di Agnano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e portato in salvo gli automobilisti presenti. Nessuna informazione è stata comunicata sui motivi dell'incendio o eventuali conseguenze per i coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un'automobile è andata a fuoco pochi metri dopo dall'uscita della tangenziale di Agnano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in salvo gli automobilisti. .🔗 Leggi su Napolitoday.it Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma Notizie correlate Leggi anche: Divampa un incendio nei boschi: fiamme a pochi metri dalle case Leggi anche: Divampano le fiamme, paura in tangenziale: auto ridotta a un cumulo di lamiere Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Auto in fiamme tra Brignano e Castel Rozzone, l’intervento dei vigili del fuoco - Foto e video; Sassari, allarme nella notte: nove auto in fiamme in concessionaria; Brignano, auto a fuoco la mattina di Pasqua: intervengono i pompieri; Sacile, auto in fiamme sotto un palazzo: evacuate 12 abitazioni. Auto in fiamme, l'avvocato Giuliana Pagnanelli: Ho fatto solo il mio dovereNella notte tra venerdì e sabato il rogo in via Boccaccio. I carabinieri non escludono alcuna pista, mentre la città esprime solidarietà alla professionista ... ciociariaoggi.it Auto in fiamme nella notte a Novoli: evitati danni alle abitazioniNOVOLI (Lecce) – Un’auto in fiamme nel cuore della notte ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, evitando conseguenze più gravi per le abitazioni ... corrieresalentino.it Un'auto ha preso fuoco, questo pomeriggio, mentre percorrevva viale Elmas, a Cagliari. L'uomo alla guida è uscito dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo: il rogo è stato domato dai vigili del fuoco (Video: Luca Neri) facebook Tra bollette, carburanti, mutui e assicurazioni auto la crisi in Medio Oriente rischia di pesare quasi mille euro l’anno sui bilanci domestici. Ecco dove si rischiano i maggiori aumenti x.com