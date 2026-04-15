Auto in fiamme a pochi metri dalla tangenziale|VIDEO

Da napolitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto ha preso fuoco poco dopo l'uscita dalla tangenziale di Agnano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e portato in salvo gli automobilisti presenti. Nessuna informazione è stata comunicata sui motivi dell'incendio o eventuali conseguenze per i coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un'automobile è andata a fuoco pochi metri dopo dall'uscita della tangenziale di Agnano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in salvo gli automobilisti. .🔗 Leggi su Napolitoday.it

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