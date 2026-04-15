Il principe Harry si trovava a Canberra, in Australia, dove ha preso parte a una cerimonia indigena del fumo presso l’Australian War Memorial. La visita si è svolta in occasione di un evento ufficiale, coinvolgendo rappresentanti delle comunità indigene locali. La partecipazione del principe è stata documentata da fotografie e reportage locali, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Il principe Harry ha fatto tappa a Canberra, in Australia, partecipando a una cerimonia indigena del fumo presso l’Australian War Memorial. Il duca di Sussex ha deposto una corona di fiori e preso parte al rito tradizionale, simbolo di purificazione e unità, in onore dei militari indigeni australiani. Durante la visita ha anche incontrato leader delle comunità locali e veterani. La cerimonia rappresenta uno dei momenti centrali del viaggio nel Paese insieme alla moglie Meghan Markle. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, il principe Harry partecipa alla cerimonia indigena del fumo

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