Aurorainscena | Andrea Roselletti presenta il suo ultimo libro In punta di piedi con gli anfibi
L’ultima giornata di AuroraInScena 2026 ha ospitato un evento dedicato alla presentazione del nuovo libro di Andrea Roselletti, intitolato “In punta di piedi con gli anfibi”. La manifestazione si è svolta nella sezione Squilibri, dedicata a temi di attualità e cultura, attirando un pubblico interessato alle riflessioni dell’autore. L’autore ha discusso del suo lavoro, offrendo spunti sulla sua scrittura e sui contenuti trattati nel volume.
AuroraInScena 2026 si conclude con un evento della sezione Squilibri dedicato alla presentazione del libro di Andrea Roselletti “In punta di piedi con gli anfibi” (Ed. Montag).“Un protagonista senza nome, fidanzato con uno specializzando in Medicina e Chirurgia, che lavora in un locale per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Andrea Roselletti presenta il suo libro “In punta di piedi con gli anfibi”Arezzo, 15 aprile 2026 – Al Circolo Culturale Aurora domenica 19 aprile alle ore 17:30 torna AuroraInScena.
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