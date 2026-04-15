Aurorainscena | Andrea Roselletti presenta il suo ultimo libro In punta di piedi con gli anfibi

L’ultima giornata di AuroraInScena 2026 ha ospitato un evento dedicato alla presentazione del nuovo libro di Andrea Roselletti, intitolato “In punta di piedi con gli anfibi”. La manifestazione si è svolta nella sezione Squilibri, dedicata a temi di attualità e cultura, attirando un pubblico interessato alle riflessioni dell’autore. L’autore ha discusso del suo lavoro, offrendo spunti sulla sua scrittura e sui contenuti trattati nel volume.