Ascolti TV | Martedì 14 Aprile 2026 Montalbano vince con una replica del 2002 15.9% flop Grande Fratello Vip 15.1% super Floris all’11.1%

Nella serata di martedì 14 aprile 2026, su Rai1, la replica dell’episodio “Gatto e cardellino” della serie Il Commissario Montalbano ha ottenuto il 15,9% di share. Il Grande Fratello Vip ha registrato un pubblico del 15,1%, mentre Floris su La7 ha raggiunto l’11,1%. La puntata di Montalbano ha superato di poco il reality, che ha comunque riscosso un buon risultato, e il programma di approfondimento di Floris ha mantenuto la sua quota di spettatori.

Nella serata di ieri, martedì 14 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Gatto e cardellino” interessa 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share dalle 21:47 alle 23:33. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.809.000 spettatori con uno share del 15.1% dalle 22:02 alle 1:15 (Night a 787.000 e il 20.7%, Live a 408.000 e il 12.6%). Su Rai2, dopo la presentazione (1.280.000 – 6%), Belve intrattiene 1.280.000 spettatori pari all’8.6%. Su Italia1, dopo l’anteprima (1.073.000 – 5%), Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 804.000 spettatori con il 7%. Su Rai3, dopo la presentazione (436.000 – 2%), FarWest segna 487.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 14 Aprile 2026. Montalbano vince con una replica del 2002 (15.9%), flop Grande Fratello Vip (15.1%), super Floris all’11.1% Notizie correlate Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all’8.8%, benissimo Floris (11.1%)Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, vince Montalbano (15.9%), calano GfVIp (15.1%) e Belve (8.6%); Ascolti tv ieri martedì 14 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le Iene; Ascolti Tv ieri (14 aprile): Grande Fratello VIP precipita, intramontabile Montalbano, De Martino stavolta va giù; Ascolti tv, Montalbano con Gatto e cardellino batte Grande fratello vip. Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 14 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, vince Montalbano (15.9%), calano GfVIp (15.1%) e Belve (8.6%)Gli ascolti tv di martedì 14 aprile. Vince ancora Il commissario Montalbano su Rai1, che realizza 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Calano Grande Fratello Vip, 1.809.000 spettatori con il 1 ... fanpage.it Grande Fratello VIP, Montalbano e BELVE Chi ha vinto la gara di ascolti ieri sera. Cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook C'è un'alleanza inaspettata nella Casa del "Grande Fratello Vip 2026": news sulla puntata di stasera x.com