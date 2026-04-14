Ascolti TV 14 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata del 14 aprile 2026 sono stati resi noti e mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori di ogni programma trasmesso. Le statistiche coprono tutti i principali canali televisivi, fornendo un quadro dettagliato delle preferenze degli italiani durante le ore serali. Ogni mattina vengono pubblicati i risultati ufficiali, consentendo di verificare quale programmazione ha ottenuto il maggior ascolto.

Ascolti TV 14 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di martedì 14 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Ascolti TV 14 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 14 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 14 Febbraio 2026.

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#Tempestadamore: Vi segnaliamo il record d'ascolti (Auditel) della nuova stagione della soap che ieri ha conquistato nel mattino di #Rete4 ben 334.000 telespettatori con una eccezionale share del 7,4%. Un grazie a tutti i fedelissimi spettatori della soap che - facebook.com facebook