Ascoli adesso niente distrazioni Corazza votato giocatore del mese

Nelle ultime ore, in casa Ternana si sono verificati eventi che hanno attirato l’attenzione, ma la squadra dell’Ascoli preferisce concentrarsi esclusivamente sul campo. Il difensore Corazza è stato scelto come giocatore del mese, un riconoscimento che testimonia il suo rendimento recente. La squadra di Tomei prosegue senza farsi distrarre da quanto accaduto altrove, mantenendo la concentrazione sulle partite in programma.

Ascoli avanti tutta senza distrazioni. Ciò che nelle ultime ore si è sviluppato in casa Ternana non deve distogliere lo sguardo dei bianconeri di Tomei dal campo. Come si evolveranno le cose ancora non è certo e lo si capirà nelle prossime ore. Nel frattempo però il Picchio deve restare concentrato sulle due tappe che lo dividono dalla possibilità di compiere un’incredibile impresa. Sabato sera (avvio alle 20.30) in un Del Duca sold out nei settori riservati al pubblico di casa, arriverà un Guidonia già salvo. Mentre domenica 26, con fischio d’inizio alle 14.30, il cammino dell’ Ascoli si concluderà in casa del Campobasso dell’ex socio Matt Rizzetta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, adesso niente distrazioni. Corazza votato giocatore del mese David Juventus, niente premio di giocatore del mese di gennaio in Serie A: ecco chi ha battuto l’attaccante bianconeroOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Rigore al 95?: Corazza sigla l’Ascoli e riapre il campionatoL’Ascoli ha sconfitto l’Arezzo con un risultato di 1-2 nell’ultima azione della gara disputata al Città di Arezzo, segnando tre punti decisivi che...