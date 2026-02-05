David Juventus non riceve il premio di giocatore del mese di gennaio in Serie A. Il riconoscimento va a un altro calciatore, lasciando l’attaccante bianconero a bocca asciutta. La corsa al premio si è conclusa con una sorpresa, che potrebbe cambiare le prossime scelte.

. La Juve vede sfumare un titolo individuale. Federico Dimarco, esterno dell’Inter, è stato eletto giocatore del mese di gennaio. La Lega Serie A ha ufficializzato la sua vittoria del premio EA SPORTS FC Player Of The Month. Niente da fare per David, che deve arrendersi di fronte al rendimento del rivale nerazzurro. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE COMUNICATO – «Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore dell’Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Juventus, in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David Juventus, niente premio di giocatore del mese di gennaio in Serie A: ecco chi ha battuto l’attaccante bianconero

Approfondimenti su David Juventus

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha vinto il premio come miglior giocatore di gennaio in Serie A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su David Juventus

Argomenti discussi: Juventus Next Gen, David Puczka premiato tra i migliori giocatori di gennaio in Serie C.

Juventus, Marchisio attacca: ‘David entra in campo e trotterella’La Juventus continua a vivere un momento di forte incertezza, sia in campo sia nelle scelte societarie. Tra i temi più discussi c’è senza dubbio il rendimento dei nuovi acquisti, molti dei quali non ... it.blastingnews.com

David, solo Juve! Scambio in Premier saltato e Simeone con l'anima in paceÈ quasi magia Johnny. Chissà se la canzoncina cantata e resa celebre da Cristina D’Avena possa davvero aver in qualche modo caricato e risvegliato Jonathan David. Possibile, visto che nei giorni ... tuttosport.com

Gioia anche per Jonathan #David che cala il poker al Tardini: secondo gol consecutivo in campionato per l'attaccante della #Juventus. #David mette il sigillo. #Juventusnews24 facebook

David guida l'attacco, Bremer a riposo Parma-Juventus, le probabili formazioni x.com