Le ultime ricerche sull'artrosi evidenziano come l'attività fisica, in particolare la camminata, possa essere utile per le articolazioni. I studi recenti mostrano che il movimento terapeutico può contribuire a mantenere la funzionalità articolare e ridurre i sintomi. Le evidenze sono basate su analisi condotte su gruppi di persone affette da questa condizione e sui risultati ottenuti attraverso programmi di esercizio fisico mirati.

Per anni chi soffriva di artrosi è stato invitato a riposare e limitare i movimenti, così da non danneggiare ulteriormente le articolazioni. Le cose sono iniziate a cambiare negli ultimi anni, complici anche nuovi trattamenti e rimedi per trattare questa malattia degenerativa che, secondo le più recenti rilevazioni di Istat, riguarda circa 4 milioni di persone in Italia. Oggi le evidenze scientifiche dimostrano che il movimento, se praticato nel modo giusto, può essere uno degli strumenti più efficaci per proteggere le articolazioni e ridurre i sintomi dell'artrosi. A fare il punto sul rapporto tra artrosi e attività fisica è stato Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Artrosi: l’attività fisica che aiuta davvero le articolazioni

Leggi anche: Artrosi e attività fisica, “essenziale ma personalizzata” parola di medico fisiatra

Depressione, sport e attività fisica aiutano a guarire: una medicina che non ha prezzoIl morale si fa cupo e la depressione avanza? Alzatevi dal divano e calzate tuta e scarpette o preparate la borsa per palestra o piscina.

Ginocchia dolenti La bevanda naturale che aiuta le articolazioni

Temi più discussi: Ho l’artrosi al ginocchio: posso correre? Ecco come farlo in sicurezza; Menopausa: se rischi una frattura all’anca te lo dice il cuore; Correre fa male alle articolazioni? Lo studio sui maratoneti ribalta il mito.

Artrosi e attività fisica, essenziale ma personalizzata parola di medico fisiatraArtrosi e attività fisica. Cosa si può fare e cosa va evitato. A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell'università del ... adnkronos.com

Vademecum per l’attività fisica con patologie croniche e disabilitantiL’attività fisica non è rischiosa ed ha poche controindicazioni, che possono facilmente essere identificate nel corso della visita medica e eventualmente approfondite con opportuni accertamenti. Può ... quotidianosanita.it

L’artrosi alla mano colpisce soprattutto le donne dopo la menopausa, compromettendo le attività quotidiane. Dall'utilizzo dei tutori alle soluzioni innovative, il dottore spiega come preservare la funzionalità articolare - facebook.com facebook