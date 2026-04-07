Artrosi | l’attività fisica che aiuta davvero le articolazioni

Da gazzetta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime ricerche sull'artrosi evidenziano come l'attività fisica, in particolare la camminata, possa essere utile per le articolazioni. I studi recenti mostrano che il movimento terapeutico può contribuire a mantenere la funzionalità articolare e ridurre i sintomi. Le evidenze sono basate su analisi condotte su gruppi di persone affette da questa condizione e sui risultati ottenuti attraverso programmi di esercizio fisico mirati.

Per anni chi soffriva di artrosi è stato invitato a riposare e limitare i movimenti, così da non danneggiare ulteriormente le articolazioni. Le cose sono iniziate a cambiare negli ultimi anni, complici anche nuovi trattamenti e rimedi per trattare questa malattia degenerativa che, secondo le più recenti rilevazioni di Istat, riguarda circa 4 milioni di persone in Italia. Oggi le evidenze scientifiche dimostrano che il movimento, se praticato nel modo giusto, può essere uno degli strumenti più efficaci per proteggere le articolazioni e ridurre i sintomi dell'artrosi. A fare il punto sul rapporto tra artrosi e attività fisica è stato Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

artrosi l8217attivit224 fisica che aiuta davvero le articolazioni
© Gazzetta.it - Artrosi: l’attività fisica che aiuta davvero le articolazioni

Leggi anche: Artrosi e attività fisica, “essenziale ma personalizzata” parola di medico fisiatra

Depressione, sport e attività fisica aiutano a guarire: una medicina che non ha prezzoIl morale si fa cupo e la depressione avanza? Alzatevi dal divano e calzate tuta e scarpette o preparate la borsa per palestra o piscina.

Ginocchia dolenti La bevanda naturale che aiuta le articolazioni

Video Ginocchia dolenti? La bevanda naturale che aiuta le articolazioni

Temi più discussi: Ho l’artrosi al ginocchio: posso correre? Ecco come farlo in sicurezza; Menopausa: se rischi una frattura all’anca te lo dice il cuore; Correre fa male alle articolazioni? Lo studio sui maratoneti ribalta il mito.

Artrosi e attività fisica, essenziale ma personalizzata parola di medico fisiatraArtrosi e attività fisica. Cosa si può fare e cosa va evitato. A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell'università del ... adnkronos.com

Vademecum per l’attività fisica con patologie croniche e disabilitantiL’attività fisica non è rischiosa ed ha poche controindicazioni, che possono facilmente essere identificate nel corso della visita medica e eventualmente approfondite con opportuni accertamenti. Può ... quotidianosanita.it

Trova facilmente notizie e video collegati.