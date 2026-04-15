L'Arsenal termina la partita contro lo Sporting Lisbona con un pareggio a zero, assicurandosi l'accesso alle semifinali di Champions League. La squadra inglese, nonostante alcune sconfitte recenti in Premier League, ha mantenuto la porta inviolata nel match di ritorno e ha ottenuto il passaggio alla fase successiva della competizione europea. La partita si è conclusa senza reti, consentendo ai Gunners di qualificarsi grazie al risultato complessivo.

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'Arsenal non si sblocca dopo i passi falsi in Premier League, ma centra le semifinali di Champions League. Contro lo Sporting arriva infatti uno 0-0 che, sommato alla vittoria in Portogallo, manda i Gunners al doppio confronto con l'Atletico Madrid. All'Emirates partono meglio gli ospiti, pericolosi con Suarez e Trincao contro un Arsenal più guardingo e conservativo, nonostante il recupero di una colonna come Declan Rice. Zubimendi prova a scuotere i suoi, ma è ancora lo Sporting a rendersi pericoloso: Trincào e Pedro Gonçalves non centrano la porta, Catamo trova il palo. Nel finale ecco la chance per Eze, ma si va al riposo sullo 0-0.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arsenal-Sporting Lisbona 0-0, Gunners in semifinale di Champions

Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0: gol e highlights | Champions League

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