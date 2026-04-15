Arezzo niente scorciatoie | si gioca sul campo

Arezzo ha ribadito la propria posizione in modo deciso, affermando che le partite si disputano sul campo e non con scorciatoie o trucchi. Dopo le polemiche legate alla Ternana, la società amaranto ha dichiarato chiaramente di voler rispettare le regole e di non tollerare comportamenti scorretti. La scelta di mantenere il focus sull’aspetto sportivo è stata comunicata senza ambiguità, sottolineando l’intenzione di affrontare le sfide con trasparenza.

Oh, qui l’Arezzo s’è fatto sentì bello chiaro, senza troppi giri di parole. Dopo tutto ‘sto casino sulla Ternana, gli amaranto han detto: “Ragazzi, noi si va dritti, senza furbate”. In pratica, mentre c’è chi sta a fare conti e riconti sulla classifica, ad Arezzo ce ne freghiamo delle scorciatoie. “Noi s’è sempre fatto tutto sul campo, col sudore e col lavoro vero”, è il succo del discorso del presidente Guglielmo Manzo. Certo, la situazione è di quelle che fanno gola: se succede qualcosa alla Ternana, l’Arezzo si ritroverebbe bello comodo in cima da solo. Ma noi no, non ci stiamo a passare per quelli che aspettano i regali. “Si gioca fino all’ultimo minuto, come sempre”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, niente scorciatoie: “si gioca sul campo” Notizie correlate Arezzo: 2 punti di vantaggio, domani si gioca il tutto o nienteDomani, alle 14:30, lo stadio di San Benedetto del Tronto diventerà il teatro della sfida più critica per l’Arezzo, una partita dove il margine di... Leggi anche: Champions, niente scorciatoie: quota quarto posto si alza