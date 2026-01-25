Champions niente scorciatoie | quota quarto posto si alza

Per qualificarsi alla Champions League, non bastano scorciatoie o favoritismi. Il percorso si basa sui risultati concreti, e il ranking UEFA da solo non garantisce più l’accesso. Per raggiungere l’obiettivo, è essenziale accumulare punti attraverso prestazioni solide e costanti. La quota per il quarto posto si alza, richiedendo impegno e determinazione. Solo con risultati concreti si può sperare di conquistare questa prestigiosa competizione europea.

Niente scorciatoie. Affidarsi al ranking UEFA non è più un'opzione sicura: per entrare in Champions serviranno i punti, quelli veri. I primi calcoli sulla quota quarto posto sono già partiti e il quadro che emerge non lascia molto spazio alle interpretazioni. Il contesto europeo non aiuta. I risultati delle italiane fuori dai confini stanno incidendo e il bonus Champions tramite ranking appare sempre più fragile. Tradotto: la Serie A rischia di dover portare solo quattro squadre nell'Europa che conta. I numeri del campionato, però, parlano chiaro. Negli ultimi dieci anni, quota 70 punti è bastata nella maggior parte dei casi per blindare il quarto posto.

