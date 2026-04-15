Arena Europa finanziamenti blindati Altri sei anni a destinazione sportiva

L’Arena Europa a Porto San Giorgio continuerà a essere destinata ad attività sportive per altri sei anni, grazie a finanziamenti blindati. Negli ultimi anni, lo spazio ha visto un crescente utilizzo da parte di giovani e associazioni sportive locali, diventando un punto di riferimento per le attività all’aperto. La conferma di questa destinazione arriva dopo le decisioni delle autorità competenti, che hanno garantito il proseguimento dell’uso pubblico dell’impianto.

C’è uno spazio a Porto San Giorgio che negli ultimi anni è diventato sempre più punto di incontro per sport, giovani e attività all’aperto. È l’Arena Europa, un’area polivalente che ora guarda al futuro con una certezza in più: resterà destinata allo sport ancora per diversi anni. La giunta comunale ha infatti confermato l’inalienabilità e il vincolo di destinazione sportiva dell’impianto, un passaggio necessario per consolidare gli investimenti già effettuati e garantire continuità alleattività. La decisione arriva dopo il progetto di riqualificazione dell’area, finanziato in parte dalla Regione Marche e in parte dal Comune, per un investimento complessivo di 180mila euro, che ha consentito di migliorare uno spazio ormai diventato sempre più centrale per la vita sportiva cittadina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arena Europa, finanziamenti blindati. Altri sei anni a destinazione sportiva Leggi anche: Nuova Arena sportiva, completata la copertura: "In autunno anche parcheggi e verde"