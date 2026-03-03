Nuova Arena sportiva completata la copertura | In autunno anche parcheggi e verde

È stata completata la copertura della nuova arena sportiva, situata nell’ex Foro Boario, dove sono in corso interventi all’interno della struttura. Dopo aver concluso a fine gennaio la copertura del palazzetto dello sport, che sarà il principale spazio del centro sportivo polifunzionale indoor, ora si stanno portando avanti i lavori nelle aree interne. In autunno saranno realizzati anche i parcheggi e le zone verdi.

Ex Foro Boario, proseguono gli interventi all'interno della nuova struttura. Dopo che a fine gennaio è stata terminata anche la copertura del nuovo palazzetto dello sport, cuore del futuro centro sportivo polifunzionale indoor, si procede ora con le lavorazioni interne, mentre è in corso la consegna dei lavori per le opere esterne, riguardanti il parco e la collina. La nuova Arena - costruita con grandi elementi prefabbricati - ospiterà attività come la pallavolo, la pallacanestro e la pallamano, ma potrà anche cambiare configurazione e ospitare eventi diversi, aprendosi a più sport e settori. La flessibilità di utilizzo della struttura e l'adattamento a diverse discipline, inoltre, consentirà un vantaggio anche nel contenimento dei costi di gestione.