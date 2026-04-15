Anziana travolta a Origgio è in prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato oggi a Origgio, coinvolgendo un’anziana di 87 anni che è stata travolta da un veicolo. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze che hanno portato all’investimento.

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