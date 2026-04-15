Antimafia Rastrelli FdI | Eliminare ogni zona d' ombra tra criminalità e politica

Durante i tre anni di legislatura, la commissione parlamentare Antimafia ha condotto numerose attività di indagine, dimostrando un atteggiamento rigoroso e privo di preferenze nei confronti di soggetti coinvolti. In un intervento, un rappresentante di un partito ha affermato che è necessario eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politica, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui possibili legami tra i due ambiti.

“La commissione parlamentare Antimafia, nei tre anni di legislatura, ha già dato ampia prova del suo rigore nello svolgimento delle attività istituzionali, e senza alcuna remora a prescindere da chi fosse oggetto delle indagini. In questo senso, la sollecitazione da parte del Presidente del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Comune sciolto per camorra, focus in commissione antimafia: "Eliminare zone d'ombra tra mafia e politica"Lo scioglimento per camorra del Comune di Caserta finisce nel mirino della commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Antimafia, Rastrelli (FdI): eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politica; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: ANTIMAFIA, RASTRELLI (FDI): ELIMINARE OGNI ZONA D'OMBRA TRA CRIMINALITÀ E POLITICA; Rastrelli: Eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politica. Focus su Torre Annunziata, Castellammare e Sorrento; Antimafia, Rastrelli (FdI): eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politica. Accendere un focus specifico sul perdurare di collusioni ed infiltrazioni mafiose nel territorio campano, con particolare riferimento a criticità riscontrate in amministrazioni comunali r. Antimafia, Rastrelli (FdI): Eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politicaNapoli, 14 Aprile - La commissione parlamentare Antimafia, nei tre anni di legislatura, ha già dato ampia prova del suo rigore nello svolgimento delle ... sciscianonotizie.it Antimafia, Rastrelli (FdI): Verifiche su Comuni campani, basta zone d'ombraIl tema delle infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni locali torna al centro dell'attenzione politica. Dalla Commissione Antimafia arriva la richiesta di nuovi approfondimenti su alcuni Comuni cam ... ilvescovado.it Operazione antimafia tra Calabria e Nord Italia, 15 misure cautelari: svolta sull’omicidio Ceravolo: Un’operazione antimafia su larga scala ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Te - facebook.com facebook De Luca in commissione Antimafia: boss impuniti per errori di magistrati eccellenti @TgrRai @robruvolo x.com