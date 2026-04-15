Antimafia Rastrelli FdI | Eliminare ogni zona d' ombra tra criminalità e politica

Da napolitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i tre anni di legislatura, la commissione parlamentare Antimafia ha condotto numerose attività di indagine, dimostrando un atteggiamento rigoroso e privo di preferenze nei confronti di soggetti coinvolti. In un intervento, un rappresentante di un partito ha affermato che è necessario eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politica, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui possibili legami tra i due ambiti.

 “La commissione parlamentare Antimafia, nei tre anni di legislatura, ha già dato ampia prova del suo rigore nello svolgimento delle attività istituzionali, e senza alcuna remora a prescindere da chi fosse oggetto delle indagini. In questo senso, la sollecitazione da parte del Presidente del.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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