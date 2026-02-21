Italia energia | Ansaldo esporta tecnologia salva-reti da 50M€
Ansaldo Energia ha siglato un nuovo accordo di vendita con un paese europeo, portando all’estero tecnologie per la gestione delle reti elettriche. La società esporta impianti innovativi che aiutano a mantenere stabile l’approvvigionamento di energia, anche in presenza di fonti rinnovabili intermittenti. La consegna di queste soluzioni, del valore di 50 milioni di euro, rafforza la presenza italiana nel settore. La diffusione di queste tecnologie si intensifica in un mercato sempre più competitivo.
L’Italia si afferma come leader tecnologico nel settore dell’energia, con Ansaldo Energia che esporta all’estero sistemi avanzati per stabilizzare le reti elettriche alimentate da fonti. Il primo contratto è stato siglato nel Regno Unito, aprendo la strada a ulteriori opportunità in Europa, in particolare nel Nord del continente e nella Penisola iberica. Questa tecnologia, nata dall’esperienza maturata con Terna, risponde alla crescente necessità di gestire l’intermittenza delle energie come eolico e solare. La transizione verso un sistema energetico più sostenibile pone sfide significative alle reti elettriche.🔗 Leggi su Ameve.eu
