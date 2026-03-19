Angelo Donati è l’imprenditore immobiliare sposato con Milly Carlucci dal 1985. È padre di Angelica e Patrick, figli della coppia. Donati e la conduttrice televisiva sono molto diversi tra loro, secondo quanto dichiarato. La loro relazione dura da diversi decenni e si è consolidata nel tempo.

Il marito di Milly Carlucci è Angelo Donati, imprenditore immobiliare al quale è legata dal 1985 e che l’ha resa madre di Angelica e Patrick. Chi è il marito di Milly Carlucci e cosa fa nella vita. Stasera la conduttrice sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre, dove presenterà il ritorno di Canzonissima, al via da sabato 21 marzo su Raiuno. Nei primi anni Ottanta, dopo essersi lasciata alle spalle la storia con il nuotatore Marcello Guarducci, intraprendeva una relazione con Angelo Donati. L’incontro è avvenuto per caso in un parcheggio: un colpo di fulmine ha travolto entrambi ed ha portato alla nascita della loro storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci: “Siamo molto diversi”

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