Amoako Boafo a Palazzo Grimani | un dialogo contemporaneo tra l’identità ghanese e l’eredità del Rinascimento veneziano

Dal 6 maggio al 22 novembre 2026, a Venezia, il Museo di Palazzo Grimani ospita la prima mostra personale in Italia dell’artista ghanese Amoako Boafo, intitolata “It Doesn’t Have to Always Make Sense”. La rassegna presenta una selezione di opere che esplorano il tema dell’identità attraverso un linguaggio visivo contemporaneo, creando un ponte tra le radici africane e l’eredità artistica del Rinascimento veneziano.

Dal 6 maggio al 22 novembre 2026, a Venezia, il Museo di Palazzo Grimani ospita “It Doesn’t Have to Always Make Sense”, la prima mostra personale in Italia dell’artista Amoako Boafo.L’esposizione propone un dialogo contemporaneo tra l’identità ghanese e l’eredità del Rinascimento veneziano.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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