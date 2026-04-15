Amici non vassalli L’importanza di saper dire no

Nell’ambito della politica estera, ci sono momenti in cui le alleanze e le relazioni tra paesi devono essere valutate con attenzione, senza lasciarsi guidare da semplici affinità o convenienze. È in questi frangenti che diventa fondamentale saper esprimere un no deciso, soprattutto quando si tratta di rispettare interessi nazionali e principi fondamentali. La capacità di mantenere una posizione ferma può influenzare le dinamiche internazionali e la reputazione di un paese.

Ci sono passaggi nei quali la politica estera smette di essere il teatro delle affinità ideologiche, delle fotografie di famiglia, delle pacche sulle spalle, delle cortesie tra leader, e torna a essere ciò che in fondo è sempre stata: una disciplina severa, fredda, impastata di interessi, rapporti di forza, misura della sovranità reale. L’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni nasce esattamente lì: nel momento in cui la presidente del Consiglio, dopo mesi di equilibrio difficile, ha mostrato che l’amicizia politica non coincide con la disponibilità italiana a seguire Washington su ogni terreno, a ogni costo, in qualsiasi guerra. Trump non ha attaccato Meloni perché debole.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amici, non vassalli. L’importanza di saper dire no Notizie correlate Mattarella: «Sovranismo assoluto insofferente alle regole. Tocca all’Europa saper dire di No»“L’ordine internazionale è, per sua natura, dinamico, nuovi protagonisti si affacciano, nuove sfide si presentano. A questa riforma, il liberale, il garantista (e anche chi è di destra), deve saper dire noContinua il dibattito aperto da Francesco Cundari sulla paradossale posizione dei “garantisti per il No” al referendum sulla separazione delle... Contenuti di approfondimento Si parla di: Val di Zoldo – Venezia. Viaggio culturale a San Servolo. Iscrizioni entro il 20 aprile; Addio a mister Vassalli, fissato l’ultimo saluto allo stadio Sannazzari. Amici, non vassalli. L’importanza di saper dire noLo strappo con il presidente statunitense: Donald Trump non perdona l’autonomia. Ma esistono regole, procedure, limiti, e dunque una dignità nazionale da rispettare ... quotidiano.net