Durante la trasmissione Amici 25, uno dei concorrenti più apprezzati ha espresso un forte disagio attraverso un lungo sfogo. In seguito alle sue parole, ha annunciato che potrebbe lasciare il programma se le cose dovessero continuare in quel modo. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei telespettatori, che hanno commentato la situazione sui social media. La produzione non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Durante il daytime di ieri, martedì 14 aprile 2026, di Amici 25, uno degli allievi più amati del pubblico si è lasciato andare a un lungo sfogo. Stiamo parlando di Emiliano Fiasco, ballerino di Alessandra Celentano. Il 17enne si è infatti lasciato prendere da un momento di sconforto dopo aver riguardato i video delle delle sue esibizioni nel corso della quarta puntata serale del talent show, andata in onda lo scorso sabato. Emiliano, rivedendosi, si è sentito inadeguato, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. E’ vero che Amici è un programma televisivo, ma troppo spesso ci si dimentica che, dietro gli allievi, ci sono delle persone, spesso giovanissime che si trovano catapultati in un “mondo” nuovo, fatto di telecamere, di giudizi, di commenti.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Amici 25, crolla uno dei più amati: “Se è così, lascio”

AMICI 25 - NICOLA SCOPPIA A PIANGERE E MARIA LO CONSOLA

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