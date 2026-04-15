Almanacco | Mercoledì 15 Aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 15 aprile è il 105° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 260 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell'anno. In questa data vengono ricordati eventi storici, celebrazioni di compleanni e ricorrenze di santi. La giornata è anche accompagnata da un proverbio del giorno, che viene condiviso come parte delle tradizioni popolari. Questa data si inserisce nel quadro delle ricorrenze quotidiane e delle notizie storiche del calendario.

ercoledì 15 Aprile è il 105° giorno del calendario gregoriano. Mancano 260 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Damiano de VeusterProverbio di AprileAprile carciofaio, maggio ciliegiaioAccadde oggi1875 – Parigi, l'aerostato Zenith raggiunge gli 8600 metri di altezza: al rientro, due.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Almanacco | Mercoledì 1 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino.