Almanacco 15 aprile | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 15 aprile raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Viene segnalato un proverbio del giorno e vengono ricordati alcuni degli avvenimenti più curiosi e importanti accaduti in questa data nel passato. Tra le informazioni trovi anche le invenzioni che hanno avuto un ruolo significativo nello sviluppo umano e i personaggi illustri nati in questa giornata.