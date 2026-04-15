Le intense piogge degli ultimi giorni hanno causato inondazioni in diverse zone di Panama, colpendo circa 15.000 persone e provocando un morto. Le aree più colpite sono la comarca di Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro e Veraguas, dove si sono registrate numerose criticità legate all’allagamento di strade e abitazioni. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e assistere le comunità interessate.

Le piogge degli ultimi giorni hanno provocato gravi inondazioni a Panama, in particolare nella comarca di Ngäbe-Buglé, a Bocas del Toro e a Veraguas. Secondo la Protezione civile, l'esondazione dei fiumi ha coinvolto quasi tremila famiglie, per un totale di circa quindicimila persone. Le autorità hanno confermato la morte di un sedicenne, trascinato da una piena improvvisa nel distretto di Kankintú. I danni al territorio sono estesi. Le acque hanno distrutto coltivazioni, allevamenti, acquedotti e ponti sospesi, isolando diverse aree. A Chucará l'acqua ha sommerso il centro sanitario locale, causando la perdita totale delle forniture mediche. Nonostante le abitazioni tradizionali sollevate da terra abbiano limitato i crolli strutturali, la sicurezza alimentare dei residenti risulta pesantemente compromessa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alluvioni a Panama, un morto e 15mila persone colpite

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