L'Hybrid Training è un metodo di allenamento accessibile a persone di ogni età, secondo quanto spiegato dal trainer Saverio Ricciuti. Questa disciplina aiuta a prevenire l'artrosi, i disturbi cardiovascolari e contribuisce a mantenere attivo il metabolismo, con consumi calorici giornalieri che possono raggiungere le 3-4 mila calorie. Si tratta di un programma che si conclude con la partecipazione a competizioni, senza limiti di età o livello di preparazione.

L'Hybrid Training è un nuovo tipo di allenamento «democratico» che culmina con la partecipazione a gare senza vincoli di età o preparazione. L'evento di punta: gli ATHX Games, promossi da adidas, il 18 aprile a Milano. Ecco che cosa c'è da sapere sulla tendenza sportiva del momento.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allenamento Ibrido, i benefici spiegati dal trainer Saverio Ricciuti: «Possono praticarlo tutti, a qualunque età. Previene artrosi, disturbi cardiovascolari e mantiene attivo il metabolismo: si arriva a consumi calorici giornalieri di 3 o 4 mila calorie»

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