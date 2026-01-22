Classe 1937 l' attrice e attivista americana Jane Fonda si mantiene in forma con allenamento costante skincare e uno spirito elisir anti età

Jane Fonda, classe 1937, è un’attrice e attivista americana che si mantiene in forma attraverso un impegno costante in allenamento, skincare e uno spirito positivo. Con i capelli argento e onde morbide, una pelle levigata e uno sguardo vivace, testimonia come cura personale e stile di vita sano possano contribuire a un aspetto giovane e in salute nel tempo.

Caschetto argento con onde scolpite, pelle levigata e radiosa, uno sguardo che più vispo non si può, una forma fisica invidiabile. Ospite del The Late Show with Stephen Colbert, Jane Fonda ha incantato tutti i presenti in studio e gli spettatori a casa con la sua bellezza senza tempo. A 88 anni, la star di Hollywood ha discusso animatamente di politica, dimostrandosi di essere l'attivista impegnata di sempre, pronta a parlare anche e soprattutto per chi non ha voce. Ma quali sono i segreti beauty di Jane Fonda, forever young sia nell'aspetto fisico, sia nello spirito combattivo?

