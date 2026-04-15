Alle Provinciali De Sabato sta col presidente | Il sostegno a Di Paola è un messaggio ai colleghi

Alle elezioni provinciali, un esponente di Sinistra Italiana si schiera con il presidente in carica, sostenendo la candidatura di Antonello Di Paola. Nonostante abbia la tessera del suo partito, ha deciso di appoggiare il candidato del centrodestra, in base a un accordo di collaborazione firmato circa un mese fa. La sua presenza al comitato elettorale ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici, che considerano questa scelta come un segnale di alleanza strategica.

In tasca ha la tessera di Sinistra Italiana, ma alle Provinciali sta con il presidente, a sostegno della candidatura di Antonello Di Paola, in virtù di un patto federativo siglato un mese fa. Da una partecipata assemblea pubblica, Antonio De Sabato conferma e rivendica l’autonomia di Progetto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rai in sciopero per il caso Petrecca: il sostegno ai colleghi di Rai SportContinuano gli scioperi in casa Rai, adesso anche i giornalisti dei primi canali hanno deciso di ritirare la propria firma, a sostegno dei colleghi... Elezioni provinciali a Salerno, il PD riunisce i sindaci: via libera al “modello De Luca”, salta l’ipotesi Lanzara presidenteNel laboratorio politico salernitano, il metodo è sempre lo stesso: il “modello De Luca” continua a dettare tempi e scelte, anche quando si tratta di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni provinciali 2026 rinnovo Consiglio; Risultati elezioni provinciali Barletta-Andria-Trani (BAT), gli eletti in Consiglio; Elezioni provinciali Catanzaro, ricorso al Tar contro l'elezione di Lidia Vescio; Elezioni provinciali nella Bat, Lodispoto resta senza maggioranza ma rimarrà in carica altri due anni. Provinciali Oristano, Battista Ghisu ricorre per partecipare alle elezioniSembra aprirsi un nuovo complicato capitolo nell'iter che porta alle elezioni provinciali del 29 settembre con la scadenza della presentazione delle liste prevista entro le 12 del 9 settembre. La ... unionesarda.it Cosa ci dice la schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni provinciali di Campobasso Che il lavoro paga. Sempre. Lo dico chiaramente: sono molto felice. Lo sono perché la vittoria è un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni, la coerenza del facebook