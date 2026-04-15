Alla Bonincontro la Paper Week | mostra sulla cartiera e laboratori con le scuole

A Chieti è iniziata la “Paper Week”, una manifestazione nazionale dedicata alla carta, promossa da Comieco. L’evento si svolge presso la cartiera locale e comprende una mostra sulla produzione cartaria, oltre a laboratori rivolti alle scuole. Le attività sono organizzate dal Comune in collaborazione con Formula Ambiente. La settimana prevede momenti di approfondimento e attività educative rivolte ai giovani e al pubblico generale.

Al via a Chieti la “Paper Week”, la settimana nazionale dedicata alla carta promossa da Comieco, con iniziative organizzate dal Comune insieme a Formula Ambiente. L’apertura si è svolta nella Biblioteca Bonincontro con l’inaugurazione di una mostra dedicata alla storia della cartiera e del.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Jacopo Allegrucci. La maxi giraffa alla Paper WeekLa Giraffa di Rothschild – uno dei quattro animali di carta che Jacopo Allegrucci ha realizzato qualche mese fa per Triennale Milano 24° Esposizione... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Alla Bonincontro la Paper Week: mostra sulla cartiera e laboratori con le scuole; A Chieti c'è la Paper Week, Settimana della carta inaugurata con una mostra sul Villaggio Celdit; Buon compleanno Noemi, 14 anni senza mai arrendersi: grande festa al teatro Marrucino di Chieti; Chieti, inaugurazione mostra e settimana della Carta alla biblioteca Bonincontro. Teate nel Settecento: un incontro alla biblioteca BonincontroProseguono gli Incontri Culturali Masci del Venerdì alla Biblioteca Bonincontro, struttura gestita da Chieti Solidale su incarico dell’amministrazione comunale di Chieti. Questi sono curati dalla ... chietitoday.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/chieti-inaugurazione-mostra-e-settimana-della-carta-alla-biblioteca-bonincontro.html - facebook.com facebook Alla Bonincontro la “Paper Week”: mostra sulla cartiera e laboratori con le scuole x.com