Alfredo Traiano e il passato che ritorna | Dino come mio zio giustizia perchè riposi in pace come lui

L’omicidio di Dino Carta ha lasciato un segno profondo nella comunità foggiana, attirando l’attenzione anche a livello nazionale. La sua scomparsa, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha suscitato reazioni di dolore e rabbia tra amici e familiari. Alfredo Traiano, vicino alla vittima, ha espresso il desiderio di giustizia, ricordando Dino come un uomo che meritava di riposare in pace.

L’omicidio di Dino Carta ha profondamente turbato tutta la nostra comunità foggiana con una eco nazionale, lasciando un forte senso di sgomento e rabbia per la perdita di un giovane padre di famiglia. Non è solo una tragedia che spezza una vita: è una ferita che incrina un equilibrio già delicato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Belen Rodriguez: un passato che ritorna in veste nuovaBelen Rodriguez: un passato che ritorna in veste nuova La celebre showgirl argentina Belen Rodriguez potrebbe presto tornare protagonista in prima... Leggi anche: Chi è Leila, l’iraniana che ha interrotto il corteo per la pace a Firenze: “Perché in silenzio davanti allo sterminio del mio popolo?” Contenuti utili per approfondire Si parla di: Nel cognome che ho scelto – Dalla testimonianza all’azione: il sindacato in prima linea contro la violenza di genere; Napoli, nuovi cantieri in città: ecco quali strade chiudono e quando. Traiano e i miracoli all’infernoAGI - L'imperatore Traiano: dall’inferno al paradiso. Dal tormento alla gioia grazie al pianto di un Papa. A quanto pare la dannazione non è sempre eterna, il grande salto è possibile anche ... msn.com