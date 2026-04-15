In Italia arriva Alexa+, la nuova versione dell'assistente vocale di Amazon, che si propone di offrire interazioni più naturali e personalizzate. La novità riguarda anche la capacità di svolgere compiti concreti nella vita di tutti i giorni, migliorando l’esperienza degli utenti. Tuttavia, tra le preoccupazioni principali ci sono i timori riguardanti la privacy e la gestione dei dati personali.

AGI - Alexa+ arriva in Italia e promette di portare l’assistente vocale di Amazon in una nuova fase: più conversazionale, più personalizzata, più capace di agire concretamente nella vita quotidiana. Dalla gestione della smart home agli acquisti, dalle prenotazioni ai promemoria, il salto rispetto alla versione precedente è netto. Ma insieme alle nuove funzioni, il tema che resta centrale è quello della privacy domestica, soprattutto per un sistema progettato per ascoltare, ricordare preferenze, distinguere i membri della famiglia e accompagnare l’utente tra dispositivi, app e servizi integrati. Privacy e sicurezza. Amazon insiste sul fatto...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alexa+ arriva in Italia, l'ostacolo da superare sono i timori per la privacy

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