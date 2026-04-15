Alatri festa della primavera -2ª Edizione

A Alatri si svolge la seconda edizione della festa della primavera, prevista per il 25 e 26 aprile. L’evento è organizzato dall’associazione Noi&Voi aps e si terrà a Basciano. Durante il fine settimana, i partecipanti potranno vivere un momento di convivialità all’aperto, con diverse attività programmate per due giorni di festa dedicati alla stagione primaverile.