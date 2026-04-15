Alatri festa della primavera -2ª Edizione
A Alatri si svolge la seconda edizione della festa della primavera, prevista per il 25 e 26 aprile. L’evento è organizzato dall’associazione Noi&Voi aps e si terrà a Basciano. Durante il fine settimana, i partecipanti potranno vivere un momento di convivialità all’aperto, con diverse attività programmate per due giorni di festa dedicati alla stagione primaverile.
Torna ad Alatri la festa della Primavera - 2ª Edizione! Segnate le date: 25 e 26 Aprile! L'Associazione Noi&Voi aps vi aspetta a Basciano per un weekend di festa all'aria aperta. Sport e Tornei Giochi per bambini e Gonfiabili Formazione (Seminario olivicoltura) Spettacoli e Animazione Area Food &.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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