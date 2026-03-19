Pino Daniele aprono le iscrizioni per la 2ª edizione di Musicante Awards

Oggi, nel giorno del compleanno e dell’onomastico di Pino Daniele, vengono aperte le iscrizioni per la seconda edizione di Musicante Awards. L’evento si rivolge a musicisti e artisti che vogliono partecipare e mettere in mostra il proprio talento. Le iscrizioni sono ora aperte e resteranno attive fino a una data da definire.

Nel giorno del compleanno e dell'onomastico di Pino Daniele aprono le iscrizioni per la seconda edizione di Musicante Awards. Ispirandosi ai valori artistici e umani di Pino Daniele, la Fondazione Pino Daniele ETS ha ideato il Live Contest volto a sostenere e valorizzare una nuova generazione di musicisti e cantautori e promuovere una visione musicale basata sulla ricerca artistica, sull’identità culturale e la qualità dell’esecuzione dal vivo. L’idea che guida il contest è insita nel termine “Musicante” che identifica chi conosce ed esercita la musica. Nel MUSICANTE AWARDS gli artisti che arrivano allo show live vengono proclamati... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pino Daniele, aprono le iscrizioni per la 2ª edizione di Musicante Awards Articoli correlati Musicante Awards – Premio Pino Daniele: al via le iscrizioni per la seconda edizioneIl 19 marzo, nel giorno del compleanno e dell’onomastico di Pino Daniele, si aprono ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione del Musicante... L’8 gennaio aprono le iscrizioni per la 6ª edizione di “Fuori la Voce”Arezzo, 5 gennaio 2026 – Si apriranno giovedì 8 gennaio le iscrizioni alla 6ª edizione del concorso canoro “Fuori la Voce”, appuntamento ormai,... Approfondimenti e contenuti su Pino Daniele Temi più discussi: Aprono le iscrizioni per il Musicante Awards-Premio Pino Daniele; Torna il Musicante Awards – Premio Pino Daniele: al via le iscrizioni per la seconda edizione; MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE: giovedì si aprono le iscrizioni al contest; Il compleanno di Pino Daniele, da Eugenio Bennato a Gonzalo Rubalcaba: quanti Lazzari Felici. Domani, aprono le iscrizioni per la 2ª edizione di MUSICANTE AWARDS – Premio Pino DanieleDomani, giovedì 19 marzo, nel giorno del compleanno e dell’onomastico di PINO DANIELE, aprono le iscrizioni per la 2ª edizione di MUSICANTE AWARDS – PREMIO ... napolivillage.com Musicante Awards - Premio Pino Daniele: 19 marzo al via le iscrizioniIn occasione del compleanno e dell'onomastico di Pino Daniele, giovedì 19 marzo, inizieranno le iscrizioni pre la 2ª edizione di Musicante Awards - Premio ... ilmattino.it Un proverbio napoletano famoso in tutta Italia, che si è diffuso al ritmo dell’inconfondibile blues di Pino Daniele. Provate a pronunciare il detto senza intonare la canzone. Impossibile. - facebook.com facebook