Al via i lavori della ciclopista dell’Arno | cantiere aperto

Sono iniziate le operazioni per la costruzione della ciclopista dell’Arno nel tratto del fondovalle del Valdarno Superiore, tra Levane e Incisa Valdarno. Dopo la consegna preliminare avvenuta il 18 dicembre 2025, i lavori sono stati ufficialmente avviati. Il cantiere riguarda la realizzazione di un percorso dedicato alle biciclette lungo l’itinerario che attraversa questa area del territorio.

A seguito della pre-consegna dei lavori avvenuta in data 18 dicembre 2025, sono ufficialmente iniziati gli interventi per la realizzazione del tratto della Ciclopista dell’Arno relativo alla zona del fondovalle del Valdarno Superiore, lungo l’itinerario Levane – Incisa Valdarno.Il progetto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Al via i lavori della Ciclopista dell’Arno nel tratto di Terranuova BraccioliniArezzo, 15 aprile 2026 – Al via i lavori della Ciclopista dell’Arno nel tratto di Terranuova Bracciolini. Leggi anche: Via libera ad un altro pezzo di 'Ciclopista sull'Arno' Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra, Giani: Lavori al via entro giugno 2026; Al via i lavori al palazzo dell'antica cancelleria; Nuovi asfalti in via Arno e sul lungomare di Montesilvano: senso unico alternato su un tratto di via Aldo Moro; Arno, Giani: Sui lungarni fiorentini rigoroso ripristino, sulla sicurezza un salto di qualità. Al via i lavori della Ciclopista dell’Arno nel tratto di Terranuova BraccioliniA seguito della pre-consegna dei lavori avvenuta in data 18 dicembre 2025, sono ufficialmente iniziati gli interventi per la realizzazione del tratto della Ciclopista dell’Arno relativo alla zona del ... lanazione.it Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra, Giani: 'Lavori al via entro giugno 2026'Sul fronte degli espropri, il decreto dirigenziale del 5 febbraio 2026 è diventato esecutivo e le notifiche ai proprietari sono state completate. Le operazioni di immissione in possesso delle aree, ... 055firenze.it A Solbiate Arno una installazione di Giorgio Piccaia - facebook.com facebook Nel distretto conciario di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, è stato rinnovato il Premio Conciario territoriale per il triennio 2026-2028. L’intesa è stata raggiunta dalle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil con le rappresentanze d x.com