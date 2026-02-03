Tra sogno e realtà | la storia di Don Bosco in scena al teatro di Trecate

Sabato sera e domenica pomeriggio il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita lo spettacolo “Tra sogno e realtà”. La rappresentazione ripercorre la vita di Don Bosco, portando in scena la sua storia tra sogni e impegno. Due appuntamenti che attirano pubblico da tutta la zona, pronti a rivivere le tappe fondamentali di una figura importante.

Sabato 7 febbraio, alle 21, e domenica 8, alle 16, sul palco del Teatro Silvio Pellico di Trecate doppio appuntamento con lo spettacolo "Tra sogno e realtà (Don Bosco Opera Pop)".Lo spettacolo riflette su un uomo che ha affrontato il suo tempo, vivendo la fame, la paura, il dolore, la perdita, ma.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Questa sera al teatro Don Bosco Ranchibile i giovani attori portano in scena

Oggi ho avuto il grande piacere di visitare il Centro di Formazione Professionale Salesiani di Castel de’ Britti, in occasione della Festa di Don Bosco, alla presenza del Cardinal Matteo Zuppi. x.com

COMING SOON al Cinema Teatro Don Bosco Arriva sul grande schermo Agata Christian – Delitto sulle nevi, una commedia-giallo diretta da Eros Puglielli con Christian De Sica protagonista. Il film racconta un misterioso weekend tra le montagne della Va - facebook.com facebook