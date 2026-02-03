Tra sogno e realtà | la storia di Don Bosco in scena al teatro di Trecate

Da novaratoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera e domenica pomeriggio il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita lo spettacolo “Tra sogno e realtà”. La rappresentazione ripercorre la vita di Don Bosco, portando in scena la sua storia tra sogni e impegno. Due appuntamenti che attirano pubblico da tutta la zona, pronti a rivivere le tappe fondamentali di una figura importante.

Sabato 7 febbraio, alle 21, e domenica 8, alle 16, sul palco del Teatro Silvio Pellico di Trecate doppio appuntamento con lo spettacolo "Tra sogno e realtà (Don Bosco Opera Pop)".Lo spettacolo riflette su un uomo che ha affrontato il suo tempo, vivendo la fame, la paura, il dolore, la perdita, ma.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Don Bosco Teatro

"La stanza di Agnese": Sara Bevilacqua in scena al Teatro Don Bosco

"I Beati Paoli": i ragazzi del Capo in scena al teatro Don Bosco Ranchibile, sulle note di Rosa Balistreri

Questa sera al teatro Don Bosco Ranchibile i giovani attori portano in scena

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Don Bosco Teatro

Argomenti discussi: Un’incoronazione senza primarie. L’ambizione di Salis tra sogno e realtà; Tra sogno e realtà. Matthieu Blazy e Jonathan Anderson due stili a confronto; Palazzo Merulana: L’arte della cura tra sogno e realtà; Tartufo tra sogno e realtà: Report accende i riflettori.

Tra Sogno e Realtà, al Teatro Il Portico torna l’appuntamento invernale con la commedia dell’Associazione Scala RealeTorna l'appuntamento invernale con il teatro a Scala grazie all'Associazione Scala Reale, che, in collaborazione con l'Associazione Échos e con Hello Scala, presenta la commedia Tra Sogno e Realtà. Lo ... ilvescovado.it

Teatro Sociale: Don Quichotte tra sogno e realtàLa stagione operistica del Teatro Sociale si conclude quest’anno con un titolo che non è dei più scontati: Don Quichotte, ultimo grande successo di Jules Massenet, composto nel 1910 traendo ispirazi ... ciaocomo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.