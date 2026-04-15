Aggressioni a scuola la stretta del Governo | Più tutele penali per i docenti Il CNDDU | Sì alla norma ma ora serve ricostruire il rispetto

Da orizzontescuola.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo ha approvato un provvedimento che introduce misure più severe per tutelare gli insegnanti in caso di aggressioni nelle scuole. Con l’applicazione dell’articolo 11 del Decreto-Legge n., vengono rafforzate le tutele penali a favore dei docenti. Il CNDDU ha espresso il suo parere, approvando la norma, ma sottolineando anche l’esigenza di lavorare sul rispetto reciproco tra studenti e insegnanti.

La scuola si dota di uno scudo penale più robusto. Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 del Decreto-Legge n. 23 del 2026, l’aggressione fisica ai danni di dirigenti scolastici e insegnanti non sarà più considerata una lesione personale ordinaria, ma un reato che colpisce una funzione pubblica di rilevanza costituzionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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