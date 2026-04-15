Aggressioni a scuola la stretta del Governo | Più tutele penali per i docenti Il CNDDU | Sì alla norma ma ora serve ricostruire il rispetto

Il Governo ha approvato un provvedimento che introduce misure più severe per tutelare gli insegnanti in caso di aggressioni nelle scuole. Con l’applicazione dell’articolo 11 del Decreto-Legge n., vengono rafforzate le tutele penali a favore dei docenti. Il CNDDU ha espresso il suo parere, approvando la norma, ma sottolineando anche l’esigenza di lavorare sul rispetto reciproco tra studenti e insegnanti.

La scuola si dota di uno scudo penale più robusto. Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 del Decreto-Legge n. 23 del 2026, l’aggressione fisica ai danni di dirigenti scolastici e insegnanti non sarà più considerata una lesione personale ordinaria, ma un reato che colpisce una funzione pubblica di rilevanza costituzionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Viaggi d’istruzione sempre più sospesi, CNDDU: prestazioni non obbligatorie dei docenti e responsabilità giuridiche senza tutele contrattualiLa progressiva sospensione dei viaggi d’istruzione, delle visite formative e delle attività extrascolastiche non rappresenta un fenomeno episodico o... Leggi anche: La scuola è un’istituzione pubblica: criticatela, ma non delegittimatela. Responsabilità e tutele per i docenti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sicurezza a scuola: cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti? Diretta con l’Avv. Alessandro De Martino; SCUOLA E AGGRESSIONI: L’ANALISI DEL CRIMINOLOGO MENDOLA (VIDEO); Alunna 12enne attira una compagna in bagno e la prende a colpi di forbici al collo: grave aggressione a scuola; Collaboratore scolastico aggredito a Manfredonia: preso a pugni da un ragazzo che pretendeva di parlare con la fidanzata. Aggressione con le forbici. Ragazza ferita tornata a scuola. Decisa una lunga sospensioneIl consiglio di istituto ha deliberato l’allontanamento per la responsabile del gravissimo gesto. Preside e insegnanti a casa della vittima: Una famiglia dalla grande umanità ed empatia. lanazione.it Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezioneLa 12enne avrebbe attirato la coetanea in bagno con una scusa. Preoccupa l'aumento di violenza e porto d'armi tra minori. ilfattoquotidiano.it La stretta della Questura: «Spaccio, risse e aggressioni: già individuati e trasferiti in Cpr tre soggetti facebook Aggressioni fisiche e attacchi con cani: la denuncia dell'avvocato e della campagna in difesa del prigioniero che sta scontando cinque ergastoli nelle durissime carceri israeliane x.com