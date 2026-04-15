Durante la puntata di Affari Tuoi del 15 aprile, Stefano De Martino ha lasciato temporaneamente la conduzione, facendo spazio a Herbert Ballerina, che ha assunto il ruolo di conduttore. De Martino si è esibito in alcune performance di ballo, attirando l’attenzione del pubblico. Successivamente, si è verificata una gaffe durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sugli eventi successivi.

La puntata del 15 aprile di Affari Tuoi ci ha regalato uno Stefano De Martino scatenato, pronto a ballare e lasciare il posto a Herbert Ballerina, diventato all’improvviso conduttore dello show. Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione a Herbert Ballerina. A giocare nella puntata del 15 aprile di Affari Tuoi, Michele da Campobasso. Meccanico specializzato, il concorrente ha scelto di giocare insieme alla fidanzata Dayana. La partita è stata ricca di colpi di scena ed emozioni, ma soprattutto ha visto Stefano De Martino tornare, per una sera, ballerino. Il conduttore infatti ha ceduto il passo ad Herbert Ballerina. “Questa è una puntata molisana”, ha dichiarato passandogli il testimone e improvvisando un balletto sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione a Herbert e balla. Poi la gaffe

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