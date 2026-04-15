Adolfo Barabino in concerto al Teatro Sociale di Camogli

Venerdì 17 aprile al Teatro Sociale di Camogli si terrà un recital pianistico di Adolfo Barabino. L’evento era stato programmato per il 15 novembre dello scorso anno, ma era stato annullato a causa di un’allerta meteo. La data è stata riprogrammata e il concerto si svolgerà nel teatro cittadino, offrendo nuovamente l’opportunità di ascoltare il pianista in un concerto dal vivo.

Venerdì 17 aprile al Teatro Sociale di Camogli è in programma l'atteso recital pianistico di Adolfo Barabino, dopo l'annullamento del 15 novembre causa allerta meteo.ProgrammaFranz SchubertSonata per pianoforte in Si bemolle maggiore, D 960Fryderyk Chopin6 MazurchePolonaise op. 26, n. 2 in Mi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sergio Assisi al Teatro Sociale di Camogli con “Mi dimetto da uomo”In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Duccio Forzano al Teatro Sociale di Camogli con l'autobiografia-romanzo “Come Rocky Balboa”Sabato 14 marzo, alle ore 21, il Teatro Sociale di Camogli accoglie Duccio Forzano, regista televisivo di successo (Festival di Sanremo, “Che tempo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Camogli: Adolfo Barabino in concerto al Teatro Sociale; Al Teatro Sociale di Camogli si ascolta la bellezza, con l’acclamato musicista Adolfo Barabino al pianoforte; Tra Govi, Barabino e Artemisia, tre sere di teatro tra Rapallo e Camogli (P. Fizzarotti); Camogli, Adolfo Barabino torna al Teatro Sociale. Camogli: Adolfo Barabino in concerto al Teatro SocialeCamogli: Adolfo Barabino in concerto al Teatro Sociale ... msn.com Adolfo Barabino al pianoforte in concerto al Teatro Sociale CamogliVenerdì 17 aprile, alle ore 21, al Teatro Sociale Camogli (piazza Giacomo Matteotti, 5, Camogli - Genova) il pianista Adolfo Barabino presenta un concerto con musiche di F. Schubert, F. Chopin, C. mentelocale.it VENERDì 17 APRILE, ore 21.00 ADOLFO BARABINO, pianoforte Genovese di nascita e cittadino del mondo per vocazione, Adolfo Barabino è uno dei pianisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale — il Musical Opinion lo descrive come un inter facebook