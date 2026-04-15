Addio a mister Rodolfo Conte | allenò anche il Manfredonia

Il mondo del calcio pugliese e tranese si stringe intorno alla scomparsa di Rodolfo Conte, figura nota nel panorama sportivo locale. Nel corso della sua carriera, ha allenato diverse squadre, tra cui anche il Manfredonia. La sua morte ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori, che ricordano il suo contributo nel settore. La comunità si prepara a ricordarlo con un omaggio e un momento di raccoglimento.

Il calcio tranese e pugliese piange la scomparsa di Rodolfo Conte, figura storica e punto di riferimento per diverse generazioni. La notizia è arrivata all’improvviso, riportando alla memoria il contributo dato da Conte a tante realtà sportive e, soprattutto, al calcio di Trani. Nel corso della sua carriera Rodolfo Conte ha guidato diverse squadre, distinguendosi per serietà, professionalità e dedizione. Dapprima vice di Chiricallo nella Brindisi Sport, ha poi allenato Carovigno, Maglie, Mesagne, Francavilla, Manfredonia e Trani, dove al primo anno vinse il campionato, centrando poi l’approdo in Serie C2 e conquistando anche lo Scudetto nazionale di categoria.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Addio a mister Rodolfo Conte: allenò anche il Manfredonia Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, Pezzella al quotidiano l’Attacco: “Alleno ragazzi straordinari” Indiani, mister promozione: "Alleno dal 1982, ho cresciuto campioni, ma che bello portare una squadra in C"Paolo Indiani risponde con voce non proprio squillante: “Che ci vuole fare, sono rintronato.