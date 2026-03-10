Il tecnico della squadra locale ha dichiarato al quotidiano l’Attacco di allenare un gruppo di ragazzi straordinari, sottolineando che, se potesse, ripartirebbe con questa stessa formazione già dal ritiro. Ha anche aggiunto di preferire la situazione attuale rispetto a un eventuale cambio di organico. Le sue parole rivelano un certo apprezzamento per i giocatori attualmente a disposizione.

"Se potessi tornare indietro, ripartirei con questo organico sin dal ritiro. Oggi avremmo diversi punti in più. Alleno ragazzi straordinari" così mister Gigi Pezzella sulle colonne de L'Attacco in un articolo a firma di Libera Scirpoli. Ma c'è qualche rimpianto: "Abbiamo perso diverse partite nel finale di gara e ci sono stati torti arbitrali che hanno inciso: quelli sono punti che sul campo avevamo conquistato." Il Manfredonia domenica è atteso dal difficile compito casalingo: arriva la Paganese che fino allo scorso turno ha dominato il campionato. "Ci aspettano otto finali, ma lo saranno per tutti" dice il tecnico campano "Questo è un campionato equilibrato e credo che molti verdetti arriveranno solo all'ultima giornata". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Pezzella al quotidiano l’Attacco: “Alleno ragazzi straordinari”

Articoli correlati

Leggi anche: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Febbraio: Attacco ad Albanese e a chi critica Israele

Domenico Pezzella è il direttore sportivo dell'Estra PistoiaLa società ha annunciato la nomina del nuovo direttore sportivo, incarico che sarà mantenuto fino al prossimo 30 giugno.

Aggiornamenti e notizie su Manfredonia Pezzella al quotidiano...

Discussioni sull' argomento Il Manfredonia Calcio ha ripreso la corsa verso la salvezza; Manfredonia, Pezzella: Partita stregata. Dobbiamo essere più determinanti; Manfredonia, Pezzella al quotidiano l’Attacco: Alleno ragazzi straordinari; Real Normanna-Manfredonia, Pezzella: Partita stregata.

SCONFITTA Manfredonia, Pezzella: Prestazione buona ma troppi episodi sfavorevoliAl termine dell’incontro, il tecnico Luigi Pezzella ha commentato con rammarico la gara disputata dalla sua squadra. statoquotidiano.it

BRUTTO EPISODIO A MANFREDONIA Coinvolta arbitro donna - facebook.com facebook

Quando la politica vuole controllare la giustizia, ` . Ci vedremo domani a Manfredonia per l’evento organizzato dal MoVimento 5 Stelle sul #ReferendumGiustizia. x.com