Accord Healthcare Italia ha annunciato la nomina di Nicola Mazzanti a nuovo Country Director. Mazzanti, economista della salute, assume il ruolo in un momento di cambiamenti strategici per la filiale italiana. La società, specializzata nella distribuzione di farmaci equivalenti, sta riorganizzando le proprie attività nel mercato locale. La decisione arriva in un periodo di evoluzione per il gruppo, con obiettivi di sviluppo e consolidamento.

Un economista della salute alla guida di Accord Healthcare Italia. La filiale italiana di Accord Healthcare annuncia la nomina di Nicola Mazzanti a Country Director, in una fase di profondo riposizionamento del gruppo specializzato nei farmaci equivalenti nel mercato italiano. Chi è il nuovo Country Director di Accord Healthcare in Italia. Health Economist, Nicola Mazzanti ha maturato una solida esperienza nel settore farmaceutico, assumendo responsabilità crescenti. Il suo ingresso in Accord Healthcare Italia, nel marzo 2025 come direttore commerciale, ha avviato un percorso di forte integrazione operativa, con la responsabilità di coordinare marketing, vendite, market access e gare d’appalto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Accord Healthcare Italia, Nicola Mazzanti è il nuovo Country Director

Accord accelera sull’innovazione: il piano per l’Italia raccontato dal nuovo country director

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