Abbiamo testato B Sides Jeans ‘reworked Slouch’

Abbiamo provato i B Sides Jeans ‘reworked Slouch’ e condividiamo le nostre impressioni. Si tratta di un paio di jeans riprogettati con un taglio morbido e rilassato, pensati per un look casual e comodo. Il test si è concentrato sulla vestibilità, il materiale e la qualità generale del prodotto. Nell’articolo vengono inseriti alcuni link di affiliazione, che permettono di sostenere il nostro lavoro senza costi aggiuntivi per i lettori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’anima del West: perché questi Levi’s 501 sono speciali. Il valore di questo modello ‘Reworked slouch’ non risiede solo nel design contemporaneo, ma nella materia prima che lo compone. Questi jeans nascono dalla reinterpretazione di autentici Levi’s 501 vintage, selezionati e raccolti nelle zone del West americano. B Sides Jeans 'Reworked slouch' Scegliere un capo “reworked” significa accogliere un pezzo di storia del denim: ogni paio porta con sé l’eredità di un modello iconico che ha attraversato decenni di utilizzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abbiamo testato B Sides Jeans ‘reworked Slouch’ Leggi anche: Abbiamo testato 7 For All Mankind Jeans ‘calie’