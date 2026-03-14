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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’esperienza del tessuto Luxe Vintage: come si sente la Calie. Indossare i jeans ‘Calie’ di 7 For All Mankind significa confrontarsi con una specifica interpretazione del denim, definita dalla casa madre come “Luxe Vintage”. Questa denominazione non è solo un nome commerciale, ma descrive fedelmente l’esperienza tattile immediata che il capo offre all’utilizzatore. A differenza del cotone grezzo e rigido tipico dei jeans classici, questo tessuto presenta fin da subito una morbidezza sorprendente, eliminando quel periodo di rodaggio lungo che spesso accompagna i capi in denim tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abbiamo testato 7 For All Mankind Jeans ‘calie’

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