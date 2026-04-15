A Runway for Innovation | CES Unveiled Milan
A Milano, la città nota come capitale dell’innovazione in Italia, si svolge un evento dedicato al settore tecnologico, chiamato “CES Unveiled Milan”. L’evento si tiene in vista della prossima fiera internazionale, con l’obiettivo di mettere in mostra le novità tecnologiche e riunire i principali protagonisti del settore. La manifestazione richiama aziende e leader del settore da varie parti del mondo, offrendo una vetrina per le innovazioni più recenti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE The Road to CES stops in Italy’s innovation capital to spotlight tech and convene leaders ARLINGTON, Va., April 15, 2026 PRNewswire — The Consumer Technology Association (CTA)® announces CES® will host CES Unveiled Milan at Allianz MiCo on October 21, expanding the Road to CES and reinforcing the critical role Europe plays in shaping the global technology industry. CES Unveiled Milan will serve as a European preview of CES 2027, showcasing breakthrough technologies, sparking conversations, and facilitating meaningful connections. The event will bring together hundreds of industry leaders, innovators, investors, government officials, and top tier media from across the region.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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