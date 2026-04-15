A Roma stanno costruendo un intero palazzo riservato esclusivamente agli affitti

A Roma, nel quartiere Talenti, stanno sorgendo oltre 200 nuove unità abitative progettate esclusivamente per affitti. La costruzione di questo palazzo rappresenta un intervento di edilizia residenziale con finalità di locazione. L’opera riguarda un edificio di recente realizzazione, destinato a offrire soluzioni di alloggio temporaneo nel quartiere. La struttura si distingue per la sua destinazione d’uso e per la quantità di unità abitative coinvolte.

Oltre 200 unità abitative di nuova costruzione nel quartiere Talenti, a Roma, totalmente riservate all'affitto. Si tratta di una novità per la Capitale, firmata da un fondo di investimento statunitense, che apre un nuovo scenario per il mercato immobiliare locale. Progetto edilizio a TalentiIl.🔗 Leggi su Romatoday.it

Meglio comprare casa o restare in affitto nel 2025

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