A Piacenza 48 start up innovative al 31esimo posto in Italia | alta la quota giovane bassa la presenza di donne

A Piacenza ci sono 48 start-up considerate innovative, posizionandosi al 31° posto in Italia. La maggior parte delle imprese sono guidate da giovani, mentre la presenza femminile è ridotta. La crescita nel settore dell'innovazione a Piacenza si sta verificando, anche se più lentamente rispetto alla media nazionale. La situazione riflette una realtà imprenditoriale in evoluzione, con caratteristiche specifiche di età e presenza di genere.