A Piacenza 48 start up innovative al 31esimo posto in Italia | alta la quota giovane bassa la presenza di donne
A Piacenza ci sono 48 start-up considerate innovative, posizionandosi al 31° posto in Italia. La maggior parte delle imprese sono guidate da giovani, mentre la presenza femminile è ridotta. La crescita nel settore dell'innovazione a Piacenza si sta verificando, anche se più lentamente rispetto alla media nazionale. La situazione riflette una realtà imprenditoriale in evoluzione, con caratteristiche specifiche di età e presenza di genere.
«Il tessuto imprenditoriale di Piacenza mostra segnali di evoluzione nel settore dell'innovazione, sebbene il ritmo di crescita risulti più contenuto rispetto alla dinamica nazionale».A presentare il quadro locale, le elaborazioni dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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