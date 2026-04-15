A Palermo i 100 anni della Chiesa Cristiana Avventista | il programma delle celebrazioni

A Palermo si terranno il 18 aprile 2026 le celebrazioni per il centenario della presenza della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. L'evento si svolgerà nella sede di via Gioacchino di Marzo 25d e ricorderà un secolo di attività religiose, sociali ed educative sul territorio cittadino. La ricorrenza coinvolgerà membri e rappresentanti della comunità locale, con un programma di iniziative e incontri.

Si terrà il 18 aprile 2026, nella sede di via Gioacchino di Marzo 25d la celebrazione per il centenario della presenza della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno a Palermo, una ricorrenza che segna cento anni di attività religiosa, sociale ed educativa sul territorio cittadino.La.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bibbia Expò torna a Palermo: mostra interattiva nella Chiesa Cristiana AvventistaLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Dal 17 al... Tradizione, fede e comunità per la Settimana Santa della chiesa dei Fornai: il programma delle celebrazioniVenerdì 3 aprile, in occasione della Settimana Santa 2026, la Chiesa dei Fornai di Palermo rinnova il suo appuntamento con uno dei momenti più...